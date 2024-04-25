Американские военные заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 02:29 Американские военные заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе CENTCOM: военные корабли и коммерческие суда США не пострадали при атаке хуситов United States Navy / РИА «Новости»

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Корабли и торговые суда США не пострадали при атаке шиитского движения «Ансар Алла» в Аденском заливе. Военные успешно сбили запущенную хуситами одиночную противокорабельную ракету, заявило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

«24 апреля в 11:51 корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную хуситами в Аденский залив… <…> ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», — указали в заявлении.

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Американское командование позже сообщило, что военные США успешно отразили еще две атаки хуситов, совершенные с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

Ранее спикер шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил о военных операциях против судов США и Израиля в Аденском заливе и Индийском океане.