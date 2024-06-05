Холод и темнота. Украинцам посоветовали готовиться к тяжелой зиме

FT: из-за состояния энергетики зима на Украине пройдет в холоде и темноте

Фото: РИА «Новости»

Объекты энергетики Украины сильно пострадали и не способны вырабатывать электричество в нужном объеме. Предстоящая зима пройдет с массовыми отключениями, в темноте и холоде, указало издание Financial Times.

Украинские чиновники заявили журналистам, что страна потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений объектов энергетики. Аварийные отключения света стали для украинцев новой нормой.

«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — подчеркнул один из источников.

В январе 2025 года электроснабжение станут включать лишь на два-четыре часа в день, предупредил специалист Киевской школы экономики Борис Додонов. По его мнению, властям придется принять еще одну непопулярную меру — повысить тарифы.

Серьезные повреждения получила ДнепроГЭС в Запорожской области. Свет пропал в прямом эфире украинского телеканала «Рада».

Фейк: дети в новых регионах подвергаются идеологической обработке

🌱Гербициды, уксус и водка. Как победить дикорастущие растения на огороде

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте