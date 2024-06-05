Холод и темнота. Украинцам посоветовали готовиться к тяжелой зиме
FT: из-за состояния энергетики зима на Украине пройдет в холоде и темноте
Объекты энергетики Украины сильно пострадали и не способны вырабатывать электричество в нужном объеме. Предстоящая зима пройдет с массовыми отключениями, в темноте и холоде, указало издание Financial Times.
Украинские чиновники заявили журналистам, что страна потеряла более половины электрогенерации из-за повреждений объектов энергетики. Аварийные отключения света стали для украинцев новой нормой.
«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — подчеркнул один из источников.
В январе 2025 года электроснабжение станут включать лишь на два-четыре часа в день, предупредил специалист Киевской школы экономики Борис Додонов. По его мнению, властям придется принять еще одну непопулярную меру — повысить тарифы.
Серьезные повреждения получила ДнепроГЭС в Запорожской области. Свет пропал в прямом эфире украинского телеканала «Рада».