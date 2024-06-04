Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества на 10 часов

Депутат Рады Нагорняк: зимой украинцы будут сидеть по 10 часов без света в день

Фото: Freepik

Предстоящей зимой жители Украины столкнутся с длительными отключениями света. Об этом сообщил член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк в эфире «24 канала».

«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — заявил народный депутат.

Он назвал ситуацию в энергосистеме Украины очень сложной и предположил, что зимой она еще ухудшится.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что грядущий отопительный сезон в стране будет катастрофическим. Политик посоветовал украинцам искать друзей и знакомых в селах и деревнях, где в домах используется дровяное отопление. А сотрудников коммунальных служб он призвал подготовиться к угрожающей ситуации в энергосистеме.

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