Свет отключился в эфире украинского телеканала

На Украине во время телемарафона в студии пропал свет

Электричество резко отключилось в студии украинского телеканала «Рада». Это произошло во время прямого эфира, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в 15:58 по московскому времени в студии «Рады» внезапно перестало работать электроснабжение. После этого сотрудники канала запустили рекламный блок. Когда в помещении спустя время включили свет, трансляцию из студии возобновили.

Экстренные отключения электроэнергии наблюдались на Украине утром 2 июня. Свет отключили в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В «Укрэнерго» отметили, что для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины введут лимиты на потребление электроэнергии. При их превышении свет могут отключить.