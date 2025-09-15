Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заявление главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, предложившей Вену в качестве места для переговоров между Россией и Украиной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале .

Как отметил Медведев, глава австралийского дипведомства напомнила о былом величии Австро-Венгерской империи и о роли Вены в мировой дипломатии.

«Спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к НАТО она вдруг заявила, что именно в Австрии должны состояться переговоры России и Украины, так как это нейтральная страна, которая не должна вступать в альянс. Она, мол, категорически против этого вступления. Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также предрек прямую войну России и НАТО после создания бесполетной зоны над Украиной. Он назвал реализацию такой идеи провокационной. Кроме того, Медведев предупредил:

если «разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС» украдут российские активы под предлогом кредита для Украины, их ждут серьезные проблемы.