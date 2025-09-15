Медведев предрек прямую войну России и НАТО после создания бесполетной зоны над Украиной

Если НАТО введет бесполетную зону над Украиной и позволит странам альянса сбивать российские беспилотники, это будет означать начало войны между альянсом и Россией. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполетной зоны“ над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября заявил, что над страной были сбиты опасные дроны, предположительно российские. Однако он не предоставил никаких доказательств. На фоне ЧП с дронами польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил обсудить создание бесполетной зоны над Украиной. По его словам, Варшава готова принять такое решение только в сотрудничестве с союзниками.

Ранее истребители Польши подняли в воздух над территорией страны из-за активности БПЛА в западных областях Украины. Для защиты территории командование приказало срочно применить все необходимые меры. Самолеты НАТО также были направлены в воздушное пространство Польши.