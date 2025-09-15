Медведев предупредил «евродегенератов из Брюсселя» в последний раз

Медведев: Россия будет преследовать страны ЕС за изъятие ее активов

Если «разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС» украдут российские активы под предлогом кредита для Украины, они столкнутся с большими проблемами. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — подчеркнул он.

Политик добавил, что страна начнет привлекать государства Запада к ответственности во всех возможных международных и национальных судах. По его словам, в некоторых случаях виновников будут преследовать и во внесудебном порядке.

Ранее немецкая партия «Зеленые» предложила бундестагу использовать заблокированные российские активы для помощи Украине. Представители фракции призвали рассмотреть варианты «от полной передачи» до возможных репарационных займов. Они также обратили внимание на заявления Украины о серьезной нехватке финансирования оборонной сферы.