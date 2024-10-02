«Хезболла» ударила по скоплению бойцов ЦАХАЛ

ЦАХАЛ попал под удар со стороны «Хезболлы» на севере Израиля

Шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск ЦАХАЛ на севере Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал ливанской организации.

Атака произошла в 07:15. Армия обороны Израиля подверглась атаке в районе населенного пункта Мисгав Ам — недавно его объявили закрытой военной территорией.

«Добились прямого и точного попадания», — заявили в «Хезболле».

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных, локализованных и целевых рейдов против объектов «Хезболлы» в Ливане. Минувшей ночью израильские военные атаковали объекты шиитского движения в Бейруте.

Вечером 1 октября произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. КСИР выпустил по израильским объектам около 500 ракет, 90% из них достигли целей. Американский лидер Джо Байден приказал военным заступиться за Израиль.