«Хезболла» ударила по скоплению бойцов ЦАХАЛ

Вечером 1 октября произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. КСИР выпустил по израильским объектам около 500 ракет, 90% из них достигли целей. Американский лидер Джо Байден приказал военным заступиться за Израиль.
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