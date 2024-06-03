Белый дом: Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

Делегацию США на предстоящем форуме по Украине в Швейцарии возглавят Джейк Салливан и Камала Харрис. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент Камала Харрис отправятся в Швейцарию, чтобы 15 июня принять участие в саммите мира по Украине», — заявили в Белом доме.

Форум состоится 15 и 16 июня неподалеку от Люцерна. Организаторы не пригласили на обсуждение по урегулированию конфликта представителей России.

Мероприятие не посетят множество стран, среди которых Саудовская Аравия и Китай. В МИД КНР объясняли, что Швейцария не создала необходимые условия, которые учтут следующие пункты: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение мирных планов.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекал Россию и Китай в планах сорвать конференцию в Швейцарии.