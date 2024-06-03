Китай объяснил неучастие в конференции по Украине в Швейцарии

МИД КНР: конференция по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая

Делегации Китая будет сложно принять участие в предстоящей «мирной» конференции в Швейцарии, так как организаторы не создали для этого все необходимые условия. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова привело РИА «Новости» .

Дипломат напомнила, что Китай неоднократно настаивал на соблюдении трех важнейших элементов конференции: справедливое обсуждение всех мирных планов, равное участие всех сторон и признание со стороны России и Украины.

Так называемая мирная конференция пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. По предварительным данным, мероприятие посетят свыше 160 делегаций.

Однако многие страны уже отказались принимать участие в конференции. Среди них — Саудовская Аравия, которая решила не направлять делегацию в Швейцарию в связи с отказом организаторов приглашать Россию.