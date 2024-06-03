Китай объяснил неучастие в конференции по Украине в Швейцарии

Делегации Китая будет сложно принять участие в предстоящей «мирной» конференции в Швейцарии, так как организаторы не создали для этого все необходимые условия. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова привело РИА «Новости».
Дипломат напомнила, что Китай неоднократно настаивал на соблюдении трех важнейших элементов конференции: справедливое обсуждение всех мирных планов, равное участие всех сторон и признание со стороны России и Украины.
Так называемая мирная конференция пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. По предварительным данным, мероприятие посетят свыше 160 делегаций.
Однако многие страны уже отказались принимать участие в конференции. Среди них — Саудовская Аравия, которая решила не направлять делегацию в Швейцарию в связи с отказом организаторов приглашать Россию.