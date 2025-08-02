ХАМАС выдвинул условие для сложения оружия

Переговоры с Израилем зашли в тупик. Движение ХАМАС отказалось разоружиться до тех пор, пока не удастся создать палестинское государство, сообщил Al Arabiya .

«[Движение не откажется от права] на вооруженное сопротивление, пока не будет создано независимое, полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявили его представители.

Таким образом движение опровергло заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС сложить оружие.

Переговоры, организованные при посредничестве Катара и Египта, зашли в тупик, ведь это являлось ключевым условием Израиля для заключения сделки.

Минобороны Израиля распланировало жизнь в секторе Газа после завершения военной операции. Оно представило концепцию гуманитарного города для 600 тысяч палестинцев.