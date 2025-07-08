«Гуманитарный город» или концлагерь? Израиль предложил новый проект для палестинцев

Spiegel: Израиль построит «гуманитарный город» для 600 тысяч палестинцев из Газы

Abdallah Alattar/Keystone Press Agency
Фото: Abdallah Alattar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Министр обороны Израиля Исраэль Кац представил проект «гуманитарного города» для 600 тысяч палестинцев на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета Spiegel.

Строительство должно занять около двух месяцев. Чтобы попасть туда, людям предстоит пройти проверку — Израиль не хочет пускать внутрь боевиков ХАМАС. Однако покинуть город, войдя в него, будет уже нельзя.

Таким образом ЦАХАЛ рассчитывает ослабить влияние движения на настроения жителей Газы.

В конце июня Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа. В результате за двое суток около 170 человек погибли, почти 800 попали в больницы с ранениями. При этом в Израиле заявили о ликвидации одного из основателей ХАМАС — Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы.

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