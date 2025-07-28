Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие и уйти из Газы

Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сложить оружие. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа, его слова привело РИА «Новости».
«ХАМАС должно прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии», — сказал он.
Мустафа также предупредил о готовности к развертыванию «региональных и международных сил». Премьер-министр добавил, что Палестина готова к такому шагу «в рамках миссии по стабилизации и защите, имеющей мандат Совета Безопасности».
В июне президент США Дональд Трамп выступил с призывом, обратившись к лидерам палестинского движения и властям Израиля. Он заявил, что стороны конфликта должны как можно скорее должны достичь соглашения по Газе и обменяться заложниками.
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