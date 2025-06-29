Трамп призвал ХАМАС к заключению сделки по Газе

Президент США Дональд Трамп предложил палестинскому движению ХАМАС и Израилю заключить сделку по сектору Газа и возвращению заложников. Заявление об этом появилось в соцсети Truth Social.

«Заключите сделку в Газе. Верните заложников!» — написал Трамп.

ЦАХАЛ 27 июня ликвидировал в секторе Газа одного из основателей ХАМАС — Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра. Участник палестинской организации погиб в результате удара израильской армии и Управления по безопасности.

По данным ЦАХАЛ, Исса возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла движения. также он руководил учебным штабом и входил в Общий совет безопасности ХАМАС. В последние дни палестинец курировал воздушные и морские атаки на израильских гражданских лиц и военнослужащих в секторе Газа.