Парламентские выборы начались в Грузии

Избирательные участки открылись в Грузии для голосования на выборах в парламент

Утром 26 октября в Грузии открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В выборах уже приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге отметила, что голосование проходит штатно и спокойно.

«На нескольких участках были небольшие технические неисправности, но мы моментально отреагировали. Так что выборный процесс идет в спокойной обстановке, избирателей принимают все участки», — сказала она.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Шалва Папуашвили ранее предупреждал, что определенные силы внутри страны готовятся к попытке государственного переворота. Он указал на недопустимость революционных действий в Грузии.