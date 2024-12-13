Папуашвили отметил, что администрация Белого дома, которая сейчас уходит в отставку, успела застать последние годы правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сейчас политик отбывает наказание как фигурант нескольких уголовных дел.

«Мы не помним не то что санкций, но даже четкой позиции от администрации, которая и сегодня у власти в США. Позиция уходящей американской администрации [по введению санкций] непонятна и бессмысленна, они во имя американского народа портят отношения с таким важным партнером, как Грузия», — сказал Папуашвили.

До этого глава пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США ввели визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая высокопоставленных чиновников и законодателей. Эти запреты якобы связаны с нарушениями демократических норм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прошлась по Зеленскому из-за этой ситуации. Она назвала его выродком, угробившим свой народ. По мнению дипломата, президент решил поиграть в мирового судью. До этого Евросоюз грозил властям Грузии последствиями за разгон беспорядков.