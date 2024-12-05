Зеленский ввел санкции против премьера Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Указ об этом опубликовали на официальном сайте политика.

Также ограничения коснулись мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также некоторых грузинских депутатов и судей.

Примечательно, что Каладзе, еще будучи футболистом, а не политиком, несколько лет играл за киевское «Динамо».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского «выродком» и заявила, что он решил поиграть в мирового судью: ему не понравилось, что Грузия отказалась следовать украинскому сценарию.