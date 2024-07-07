Реку Тису на границе Украины огородили колючей проволокой

Украинские военные огородили колючей проволокой берега реки Тисы в приграничных районах страны в Закарпатской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«С трассы доступ к реке перекрыли колючей проволокой», — отметили журналисты.

Издание напомнило, что Госпогранслужба Украины в апреле уже начала минирование Тисы, желая сдержать бегство украинцев от мобилизации. В результате этого несколько человек погибли.

После ужесточения закона о всеобщей мобилизации все больше украинцев начали покидать территорию страны. Через Тису уклонисты из Тернопольской, Закарпатской и Львовской областей уплывали в Румынию.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что киевскому режиму нужно подумать о том, что делать в случае организованного побега за границу целого села. Он напомнил, что люди имеют на это право по Конституции.