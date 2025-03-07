Гросси увидел «размывание норм» в словах Макрона о ядерном оружии

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обеспокоен словами президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии. Он считает, что президент искажает нормы. Об этом сообщило издание Bloomberg .

«Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу. <… > Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм», — сказал Гросси.

В своем обращении к гражданам президент Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. Он пообещал продолжить увеличивать военный бюджет и предложил начать обсуждение возможности использования ядерного оружия для защиты всего Европейского союза. В Кремле это заявление назвали крайне конфронтационным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия — это путь к большой трагедии. Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов отметил, что предложение французского лидера использовать для защиты Европы ядерное оружие выглядит как авантюра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление Макрона о «российской угрозе» набором лживых тезисов.