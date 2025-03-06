«Взгляд»: предложение Макрона использовать ядерное оружие выглядит как авантюра

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» сообщил, что предложение Эммануэля Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты Европы выглядит как авантюра.
По его словам, у Парижа нет возможностей, чтобы реализовать задуманное.
«На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода „миротворческих сил“ на Украину и необходимости растягивания французского „ядерного зонтика“ на Европу выглядит авантюрой», — сказал он.
Собеседник также напомнил, что у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности.
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