«Взгляд»: предложение Макрона использовать ядерное оружие выглядит как авантюра

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» сообщил, что предложение Эммануэля Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты Европы выглядит как авантюра.

По его словам, у Парижа нет возможностей, чтобы реализовать задуманное.

«На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода „миротворческих сил“ на Украину и необходимости растягивания французского „ядерного зонтика“ на Европу выглядит авантюрой», — сказал он.

Собеседник также напомнил, что у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности.