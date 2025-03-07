Заявление Макрона о ядерном оружии назвали путем к трагедии

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия — это путь к большой трагедии. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По словам председателя нижней палаты парламента, европейцам, в том числе французам, не нужен такой исход. Однако Макрон идет на это, чтобы сохраниться, и не задумывается, к чему это приведет.

«У Макрона истерика, он создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции, претендуя на роль общеевропейского лидера», — добавил Володин.

Предложение французского лидера использовать для защиты Европы ядерное оружие выглядит как авантюра, заявил эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, у Макрона нет возможностей для реализации задуманного — во Франции отсутствует даже собственная система предупреждения о ракетной опасности.