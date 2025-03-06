«Лживые тезисы». Захарова в пух и прах разнесла Макрона после слов о «российской угрозе»

«Можно сказать, что прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды. Он рассуждал об обеспечении гарантий безопасности Украины. Он ни слова не говорил о том, что мирное урегулирование невозможно без учета законных интересов безопасности и России, и всей Европы», — подчеркнул дипломат.

В своем обращении к французам Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также сообщил, что принял решение инициировать обсуждение вопроса о применении ядерного оружия для защиты всего ЕС.

«Он ни словом не сказал о тех принципах, на которые опиралось, так сказать, европейское сообщество, повторяя тезис о неделимости безопасности», — обратила внимание Захарова.

Как заметила представитель дипведомства, даже Макрон должен осознавать, что корень украинского кризиса лежит в многолетнем игнорировании Западом интересов России. Западные страны пытались ослабить обороноспособность РФ и использовать Украину как плацдарм для нанесения по российским территориям стратегического поражения.

«С одной стороны, Макрон пытался обвинить Россию в агрессии, но, с другой стороны, почему-то забыл, что именно из уст западных политических деятелей мы слышим бесконечно долгие годы заявления о том, что они либо будут нас сдерживать, либо наносить, по их же словам, некое стратегическое поражение», — добавила Захарова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия считает угрозой риторику Макрона об использовании ядерного оружия. Он также назвал нервозными и пространными высказывания французского лидера о конфликте на Украине.