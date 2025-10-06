Грету Тунберг и «Сумуд» депортировали из Израиля
Грету Тунберг и еще 170 активистов международной гуманитарной флотилии «Сумуд» депортировали из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.
«Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию депортирован 171 провокатор из флотилии ХАМАС „Сумуд“, включая Грету Тунберг», — рассказали в ведомстве.
Активистами оказались граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Болгарии, Дании, Сербии, США и других стран.
Ранее стало известно, что флотилия «Сумуд» направлялась в сектор Газа. Перед ее задержанием ВМС Изаиля потребовали изменить курс на порт Ашдод.
Задержанная шведская экоактивистка жаловалась невыносимые условия содержания. Тунберг разместили в камере с клопами.