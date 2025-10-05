Голодает и сидит без воды. Как Грета Тунберг оказалась в камере с клопами

Израильские правоохранители задержали шведскую активистку Грету Тунберг, когда она вместе с флотилией «Сумуд» пыталась доставить гумпомощь в сектор Газа. Знаменитая экоактивистка пожаловалась на невыносимые условия содержания.

Что стало с Гретой

Тунберг призналась, что ее поместили в камеру с клопами и не дают достаточно еды и питья. Письмо чиновника, посетившего активистку в тюрьме, опубликовала газета Guardian. По его словам, Тунберг удалось поговорить с сотрудниками посольства.

«Она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — уточнил источник издания.

Согласно документу, еще один активист заметил, что Тунберг заставляли позировать перед камерой с какими-то флагами. Также израильские правоохранители просили задержанную подписать некий документ, но та не стала этого делать, потому что не понимала его сути.

По информации издания TT, один из активистов флотилии «Сумуд» сообщил, что «Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг». Правозащитники пообещали пожаловаться в ООН, чтобы расследовать происходящее.

МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с экоактивисткой и назвал их «наглой ложью». Ведомство подчеркнуло, что Тунберг и ее соратники отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей.

Дипломаты заверили, что все права задержанных полностью соблюдаются, и шведская активистка «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места».