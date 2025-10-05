Голодает и сидит без воды. Как Грета Тунберг оказалась в камере с клопами
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Гретой Тунберг
Израильские правоохранители задержали шведскую активистку Грету Тунберг, когда она вместе с флотилией «Сумуд» пыталась доставить гумпомощь в сектор Газа. Знаменитая экоактивистка пожаловалась на невыносимые условия содержания.
Что стало с Гретой
Тунберг призналась, что ее поместили в камеру с клопами и не дают достаточно еды и питья. Письмо чиновника, посетившего активистку в тюрьме, опубликовала газета Guardian. По его словам, Тунберг удалось поговорить с сотрудниками посольства.
«Она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — уточнил источник издания.
Согласно документу, еще один активист заметил, что Тунберг заставляли позировать перед камерой с какими-то флагами. Также израильские правоохранители просили задержанную подписать некий документ, но та не стала этого делать, потому что не понимала его сути.
По информации издания TT, один из активистов флотилии «Сумуд» сообщил, что «Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг». Правозащитники пообещали пожаловаться в ООН, чтобы расследовать происходящее.
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с экоактивисткой и назвал их «наглой ложью». Ведомство подчеркнуло, что Тунберг и ее соратники отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей.
Дипломаты заверили, что все права задержанных полностью соблюдаются, и шведская активистка «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места».
Кто отправился с флотилией Тунберг
Активисты вызвались доставить гуманитарную помощь в Газу, но отказались делать это мирным способом, выгрузив ее в Израиле, Италии или Греции. Вместо этого флотилия из более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США решили самостоятельно подплыть к берегам палестинского анклава.
МИД Израиля воспринял действия Тунберг как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг страны. В итоге израильские военные перехватили суда 1 октября, а активистов поместили в тюрьму строгого режима «Кециот», также известную как «Ансар III».
Вместе со шведской 22-летней правозащитницей в плаванье отправился внук Нельсона Манделы Нкоси Звеливелиле. Он объяснил, что жизнь палестинцев в Газе хуже всего того, что приходилось переживать чернокожим южноафриканцам во времена апартеида.
После захвата флотилии к израильским властям обратился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он подчеркнул, что руководство ближневосточной страны нарушило постановление Международного суда о беспрепятственно проходе гуманитарной помощи.
«Перехват флотилии „Глобальный Сумуд“ является очередным тяжким преступлением Израиля против глобальной солидарности и настроений, направленных на облегчение страданий в секторе Газа и достижение мира в регионе», — процитировал южноафриканского лидера телеканал Al Arabiya.
Помимо внука Манделы к Тунберг присоединились разные активисты, в том числе и участники кампании ЛГБТ*. Когда об этом узнали пропалестински настроенные сторонники, они ушли из флотилии, сообщила газета Daily Mail.
«Нам лгали о личности некоторых участников авангарда флотилии, я обвиняю организаторов в том, что они скрыли от нас этот аспект», — рассказал тунисский координатор конвоя Халед Буджемаа.
Другая участница — Марием Мефтах — пожаловалась, что нетрадиционные активисты использовали пропалестинскую идею в своих интересах, не считаясь с мнением мусульман.
Из-за вспыхнувших разногласий Тунберг покинула свою руководящую должность и назвала себя обычным волонтером.
Путешествие к берегам Израиля было непростым: суда подвергались атаке БПЛА у тунисского порта Сиди-Бу-Саид и останавливались из-за утечки топлива. Когда активисты почти достигли цели, то вместо благодарностей получили заключение в камерах.
* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.