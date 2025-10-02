Израиль задержал гуманитарную флотилию «Сумуд» с Гретой Тунберг на борту

Израильские военные перехватили в Средиземном море международную гуманитарную флотилию, направлявшуюся в сектор Газа. Об инциденте со ссылкой на свидетелей сообщил телеканал Al Jazeera .

Силовики задержали примерно 70 активистов, среди которых находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Перед этим корабли ВМС Израиля потребовали от флотилии изменить курс на порт Ашдод.

В израильских силах обороны заявили, что суда проигнорировали законные требования и продолжали движение в сторону закрытой зоны. По данным военных, операция прошла без применения оружия.

После перехвата флотилии в нескольких европейских странах прошли акции протеста. Демонстрации солидарности с палестинцами состоялись в Турции, Италии и Германии.

Колумбия объявила о денонсации торгового соглашения с Израилем в ответ на захват судов. Власти страны осудили действия израильских военных.

Гуманитарная миссия стартовала от берегов Туниса в середине сентября. Организаторы пытались доставить помощь в блокированный сектор Газа.

Ранее флотилия «Сумуд» уже сталкивалась с атакой одного из судов во время следования в сторону Газы. Тогда судно, которое перевозит членов руководящего комитета, предположительно, поразил беспилотник.