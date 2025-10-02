Израиль задержал гуманитарную флотилию «Сумуд» с Гретой Тунберг на борту
Al Jazeera: Израиль задержал гуманитарную флотилию «Сумуд» с Гретой Тунберг
Израильские военные перехватили в Средиземном море международную гуманитарную флотилию, направлявшуюся в сектор Газа. Об инциденте со ссылкой на свидетелей сообщил телеканал Al Jazeera.
Силовики задержали примерно 70 активистов, среди которых находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Перед этим корабли ВМС Израиля потребовали от флотилии изменить курс на порт Ашдод.
В израильских силах обороны заявили, что суда проигнорировали законные требования и продолжали движение в сторону закрытой зоны. По данным военных, операция прошла без применения оружия.
После перехвата флотилии в нескольких европейских странах прошли акции протеста. Демонстрации солидарности с палестинцами состоялись в Турции, Италии и Германии.
Колумбия объявила о денонсации торгового соглашения с Израилем в ответ на захват судов. Власти страны осудили действия израильских военных.
Гуманитарная миссия стартовала от берегов Туниса в середине сентября. Организаторы пытались доставить помощь в блокированный сектор Газа.
Ранее флотилия «Сумуд» уже сталкивалась с атакой одного из судов во время следования в сторону Газы. Тогда судно, которое перевозит членов руководящего комитета, предположительно, поразил беспилотник.