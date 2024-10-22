Гости БРИКС не устояли перед «Калинкой» и пустились в пляс

Неформальная вечерняя программа на саммите БРИКС в Казани началась с известной русской композиции «Калинка». Кадры с праздничного концерта опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходило в Колонном зале Казанской ратуши. Перед гостями саммита выступали представители молодого поколения российской музыкальной культуры и оркестр «Академия русской музыки». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс под «Калинку».

Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. С начала 2024 года к объединению присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОЭА и Эфиопия.

Также в Казань прилетел Си Цзиньпин, где провел встречу с российским лидером. До этого Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в международной финансовой системе.