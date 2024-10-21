БРИКС назвали угрозой для главенства США

Платежная система БРИКС способна нанести удар финансовому главенству США. На это указали в материале издания Economist .

Авторы публикации отметили, что на ближайшем саммите организации президент России Владимир Путин рассчитывает придать ей больший вес. Журналисты не исключили, что он предложит создать новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести США удар в сфере мировых финансов и защитить от санкций Россию и ее друзей.

«Альтернативная система платежей БРИКС способна обеспечить более быстрые и дешевые транзакции, что может заинтересовать государства с развивающимися экономиками», — отметили в статье.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана приедут первые лица ряда стран, 20 октября из Белграда прибыл президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.