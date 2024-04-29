Госсекретарь США не поверил в «замыслы» НАТО против России | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:54 Госсекретарь США не поверил в «замыслы» НАТО против России Госсекретарь США Блинкен: блок НАТО никогда ничего не замышлял против России РИА «Новости»

Читать 360 в

Североатлантический альянс занимается только вопросами обороны и не вынашивает никаких замыслов против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляцию его выступления провело издание The Associated Press.

«Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет», — указал он.

Реклама

Блинкен добавил, что блок стал сильнее и больше, так как организация расширилась после включения в нее Финляндии и Швеции.

Глава американской дипломатии прилетел в Саудовскую Аравию 29 апреля. Он проведет в ближневосточной стране два дня и обсудит с местными властями прекращение огня в секторе Газа, ситуацию с гуманитарной помощью и заложниками, которых взяли в плен представители движения ХАМАС.

В время выступления в Эр-Рияде Блинкен выразил беспокойство из-за восстановления оборонной базы России. Он предположил, что российское руководство якобы может направить ее против Запада.