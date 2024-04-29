Мир 29 апреля 2024, 08:17 Блинкен прилетел в Саудовскую Аравию Госсекретарь США Блинкен прибыл в Эр-Рияд Johannes Neudecker/dpa / Global Look Press

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с властями Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Блинкен уже прилетел в столицу Саудовской Аравии. В издании отметили, что 29 и 30 апреля госсекретарь будет проводить переговоры о прекращении огня в секторе Газа, а также о доставке гумпомощи в палестинский анклав и возможности освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд», — указали в агентстве.

Ранее глава Госдепа в рамках рабочей поездки посетил Китай. Он побывал в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению блогера «Голос Мордора», китайская сторона унизила Блинкена с помощью системы знаков.

В качестве примера он отметил, что в аэропорту госсекретаря США встречал партийный чиновник не самого высокого ранга. Блогер также напомнил, что после поездки Блинкена МИД Китая выпустил заявление об ответственности НАТО в ситуации на Украине.