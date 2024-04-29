Европейские страны забеспокоились из-за восстановления оборонной базы России | 360°

29 апреля 2024, 14:28
Европейские страны забеспокоились из-за восстановления оборонной базы России
Блинкен: Россия направит против стран Европы свою оборонную базу
Европейские страны обеспокоены тем, что Россия направит против них свою восстанавливающуюся оборонную базу. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова привел Telegram-канал «Смотри».
Это произойдет после того, как с Украиной будет покончено, считает политик.
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«И поэтому в то самое время, когда Россия стремится к улучшению отношений со странами Европы, она также подпитывает величайший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — сказал Блинкен.
По итогам визита в Пекин госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями за поддержку российской стороны. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены поставками КНР компонентов двойного назначения в Россию.
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