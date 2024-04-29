Европейские страны забеспокоились из-за восстановления оборонной базы России | 360°

Мир 29 апреля 2024, 14:28 Европейские страны забеспокоились из-за восстановления оборонной базы России Блинкен: Россия направит против стран Европы свою оборонную базу Fernando Gens/dpagl / Global Look Press

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Европейские страны обеспокоены тем, что Россия направит против них свою восстанавливающуюся оборонную базу. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова привел Telegram-канал «Смотри».

Это произойдет после того, как с Украиной будет покончено, считает политик.

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«И поэтому в то самое время, когда Россия стремится к улучшению отношений со странами Европы, она также подпитывает величайший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — сказал Блинкен.

По итогам визита в Пекин госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями за поддержку российской стороны. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены поставками КНР компонентов двойного назначения в Россию.