Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Стамбул, где сегодня должны состояться переговоры российской и украинской делегаций. Об этом сообщило Agence France-Presse .

Диалог между странами должен был пройти вчера, однако мероприятие перенесли на сегодня из-за логистических проблем.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что во время разговора украинские и российские представители могут найти способ урегулирования конфликта.

По его мнению, группы способны создать модель, которая устроит обе стороны и будет принята международным обществом.

Как отметил помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, украинскую команду будут ждать с 10:00.

Немецкие журналисты до этого заявили, что в офисе Зеленского началась паника на фоне переговоров. Правительство страны опасается, что все выстроенные за время конфликта обстоятельства потеряются за один миг.