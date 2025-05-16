Стамбул-2025, день второй. Российская делегация будет ждать украинцев с 10:00

Российская делегация второй день находится в Стамбуле в ожидании украинской стороны. Представителей последней будут ждать с 10:00, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«Буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — подчеркнул он.

Немецкие журналисты ранее заявили, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского началась паника из-за переговоров с российской делегацией. Никто якобы не знает, что происходит.

Инициатором переговоров в Стамбуле стал президент России Владимир Путин. Он предложил провести встречу во время выступления 11 мая. Главой российской делегации, как и в 2022 году, стал Мединский.