Переговоры в Стамбуле вызвали панику в офисе Зеленского

В офисе украинского президента Владимира Зеленского началась паника из-за переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщил близкий к Киеву источник немецкого журнала Der Spiegel .

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — сказал собеседник журналистов.

Сам украинский лидер далеко не в восторге от того, что его американский коллега Дональд Трамп не разделяет позицию Украины. Зеленскому постоянно нужно подстраиваться под главу Белого дома.

«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет [конфликта], может быть потеряно в один миг», — заявил источник журнала.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что личная встреча президентов США и России может стать единственным ключом к миру на Украине. Сроки и место проведения мероприятия пока согласовали.