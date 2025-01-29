Госдума обратится в конгресс и ООН из-за слов Карлсона о покушении на Путина

Госдума направит обращение в конгресс США и ООН с требованием начать расследование после слов американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам спикера Вячеслава Володина, сведения о вероятном участии бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на Путина нужно тщательно расследовать.

До этого Володин назвал подготовку к покушению прямой дорогой к ядерной войне. Он отметил, что спустя сутки после заявления Карлсона ни Байден, ни Блинкен не прокомментировали эти данные и не опровергли их.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Путина. По его словам, бывшему лидеру страны нужен был хаос для «защитного экрана».

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о покушении Карлсон не привел никаких доказательств. Представитель Кремля призвал не верить бездоказательным сведениям.