Песков: Карлсон не привел никаких доказательств, говоря о покушении на Путина

Американский журналист Такер Карлсон, говоря о планах администрации бывшего президента США Джо Байдена устранить президента России Владимира Путина, не привел никаких доказательств. На это РИА «Новости» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им», — отметил он.

Песков добавил, что сложно понять, что именно имел в виду журналист. Пресс-секретарь президента также заметил, что данным без доказательств лучше не верить.

«Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также отмечал, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства.

Карлсон заявил, что планы по убийству Путина в США вынашивали на фоне продвижения «настоящей войны». Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого отметил, что подготовку покушения на президента России можно считать прямым путем к началу ядерной войны.