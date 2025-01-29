Володин назвал подготовку покушения на Путина прямой дорогой к ядерной войне

Подготовка покушения на российского лидера Владимира Путина — это прямой путь к началу ядерной войны. Об этом в Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он призвал воспринимать всерьез слова журналиста Такера Карлсона о том, что экс-президент США и бывший госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали убийство российского лидера.

Спикер напомнил, что с этого заявления прошли уже сутки, но оба политика не прокомментировали утверждения публициста и не опровергли его.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — объяснил он.

Спикер напомнил о покушениях на премьера Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и нынешнего президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании.

«Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез. Все это — звенья одной цепи», — сказал Володин.

Он призвал тщательно расследовать заявление Такера Карлсона и привлечь к ответственности Байдена и Блинкена. По словам спикера, против России ведут жесточайшую борьбу. Путин делает все, чтобы усилить нашу страну, достичь мира и решить вопросы глобальной безопасности.