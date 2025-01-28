В США обвинили администрацию Байдена в попытке устранить Путина

Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках устранить российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе беседы с коллегой Мэттом Таибби, сообщило РИА «Новости» .

«Тони Блинкен (бывший госсекретарь США — прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — заявил Карлсон.

По его словам, бывшей американской администрации был необходим хаос в качестве «защитного экрана».

Карлсон назвал эти попытки безумием. При этом он не привел подробностей или доказательств организации или попыток покушения на российского лидера.

Прошлым летом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что украинские спецслужбы готовили покушение на Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова. Теракт планировали устроить в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.