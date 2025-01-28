Госдеп США обязали соблюдать отказ от программ равенства и инклюзивности

Американских чиновников обязали придерживаться заданного президентом США Дональдом Трампом курса по отмене программ инклюзивности и равенства. Об этом со ссылкой на соответствующий указ заявила газета The Wall Street Journal .

«Госдепартамент должен соблюдать дух программы администрации Трампа по ликвидации разнообразия в своих публичных сообщениях», — сообщил источник.

В феврале в США ежегодно проходит «месяц афроамериканской истории» (Black History Month), цель которого — вспомнить выдающих афроамериканцев, внесших свой вклад в развитие страны.

Накануне этого события сотрудники Госдепа получили на электронную почту письма, сообщающие, что чиновникам следует проследить, чтобы публичные заявления в этот период соответствовали указу, отменяющему политику равенства и инклюзивности.

Ранее американским федеральным служащим предписали докладывать о коллегах, которые работали на должностях, связанных с политикой разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEIA).

Во время инаугурации Трамп заявил, что в стране признают только два гендера. Он пообещал положить конец политике внедрения вопросов гендера и расы в каждый аспект общественной и частной жизни.