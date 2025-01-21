Трамп официально разрешил в США только два пола

ТАСС: Трамп подписал указ о существовании в США только двух гендеров

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщил в Telegram-канале ТАСС.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент США в первый день своего пребывания на посту планирует подписать более 200 указов.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее отметил, что Трамп в своей инаугурационной речи нанес по всем ценностям либеральной элиты в Европе чудовищный удар.

Накануне Трамп в рамках своей инаугурационной речи подчеркнул, что положит конец политике предыдущей администрации США, которая внедряла в каждый аспект общественной и частной жизни вопрос гендера и расы. Он заявил, что американское общество не будет обращать внимание на цвет кожи, а пола в стране будут существовать только два.