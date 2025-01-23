Американским чиновникам предписали сообщать о связанных с программой разнообразия коллегах
NBC News: госслужащих США обязали сообщать о коллегах, связанных с DEIA
Американским федеральным служащим предписали докладывать о коллегах, которые работали на должностях, связанных с политикой «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности» (DEIA). Об этом сообщила телекомпания NBC News.
После инаугурации президента США Дональда Трампа госслужащим разослали электронные письма с предупреждением. Им придется рассказывать о коллегах, которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами. Если они в течение 10 дней не сообщат о связанных с DEIA чиновниках, то столкнутся с последствиями. Американским госслужащим необходимо передать эту информацию управлению кадровой политики.
«Нам известно о попытках некоторых представителей правительства замаскировать эти программы, используя закодированный или неточный язык», — отметили в письме.
Ранее Трамп заявил, что в стране признают только два гендера. Во время инаугурационной речи глава государства пообещал положить конец политике внедрения вопросов гендера и расы в каждый аспект общественной и частной жизни.