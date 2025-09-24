Госдеп раскрыл содержание беседы Рубио с Лавровым

Госдеп: Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к миру

В Нью-Йорке завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Американская сторона вновь призвала остановить конфликт на Украине, сообщило РИА «Новости» .

Переговоры на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН длились около часа. Они прошли в расширенном составе за закрытыми дверями. По окончании пресс-служба Госдепа заявила, что обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

«Госсекретарь повторил призыв президента к прекращению конфликта и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — сообщили представители дипведомства.

Ранее Рубио раскритиковал ООН за бездействие в отношении украинского кризиса. Он призвал киевский режим согласиться на мирную сделку.