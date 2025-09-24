Стала известна дата встречи Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио встретятся вечером 24 сентября. Дата указана в ежедневном публичном расписании республиканца, выложенном на сайте американского МИД.

Глава американского внешнеполитического ведомства находится в командировке в Нью-Йорке с 22 по 24 сентября.

«Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк в 12:00 (19:00 по московскому времени)», — указано в его расписании.

Среда у Рубио будет довольно насыщенным днем в рабочем плане. С самого утра он встретится с главами МИД Египта, Саудовской Аравии, а также заместителями премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ.

Ранее госсекретарь США высказался об украинском конфликте, отметив, что он перешел на новый этап, грозящий большей эскалацией.