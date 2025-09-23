Рубио посоветовал Украине согласиться на сделку о мире

Украине следует пойти на договоренности по урегулированию конфликта. Об этом телеканалу NBC заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, урегулирование конфликта является приоритетом для Белого дома. Дипломат подчеркнул, что «украинцы должны согласиться на сделку о мире».

Он не исключил, что в будущем американская администрация может в какой-то момент прекратить содействовать мирному процессу.

Рубио также назвал США единственной страной мира, которая «действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами».

Ранее дипломат не исключил возможность того, что американские власти введут санкции против России.

Он уточнил, что это произойдет, когда США откажутся от роли посредника в урегулировании конфликта.

Американский президент Дональд Трамп уже высказывался о своем разочаровании касательно решений российского коллеги Владимира Путина, добавил Рубио.