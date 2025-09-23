Рубио раскритиковал ООН за бездействие в урегулировании конфликта на Украине

Организация Объединенных Наций давно перестала выполнять возложенную на нее миссию по урегулированию мировых кризисов и превратилась в структуру, которая тратит деньги и раз в год проводит собрания для выступления с речами и письмами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В качестве примера он привел конфликт на Украине, где ведущую роль в урегулировании заняли США, а ООН перестала играть какую-то роль.

«То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия», — заявил Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее поднимет вопрос о смысле и пользе организации, которая не выполняет поставленную перед ней задачу.

В начале августа ООН выпустила доклад о способах повышения эффективности и сокращениях расходов организации. Один из пунктов гласил, что выпущенные отчеты никто не читает, а их количество за последние 35 лет стало рекордным и достигло показателя в 1100 докладов за год.