Госдеп попросил американцев не брать каннабис в заграничные путешествия

Американцам напомнили об уголовной ответственности за провоз каннабиса в страны, где он запрещен. Госдеп США в соцсети X призвал не брать в поездки наркотические средства, даже если они легализованы в родном штате.

«Граждане США подчиняются местным законам. Тот факт, что каннабис, ТГК или КБД разрешены в вашем штате, не означает, что вы можете вывозить их за границу. Это касается и медицинской марихуаны, отпускаемой по рецепту», — сообщили представители ведомства.

Во многих странах за хранение каннабиса и полученных из него продуктов, например, масла, картриджей для вейпа и еды, предусмотрено суровое уголовное наказание. Госдеп предупредил, что проблемы на таможне могут возникнуть, даже если в пункте назначения наркотик легализован. Американцев призвали не брать в поездки запрещенные вещества.

Ранее за подобное преступление в России осудили баскетболистку Бриттни Грайнер. Позже она вернулась в США по обмену заключенными.