Власти Таиланда вернут каннабис в реестр запрещенных наркотических веществ

Тайские власти объявили о намерении отменить декриминализацию каннабиса, вновь включив его в перечень запрещенных наркотических средств. Об этом сообщил TheRussianNews со ссылкой на местные информационные агентства.

Это решение поддержали большинством голосов на заседании национального комитета по борьбе с нелегальным наркотрафиком. Ожидается, что изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что Таиланд стал первым среди азиатских стран в легализации каннабиса в 2022 году. Это привело к активному развитию отрасли, связанной с культивированием, обработкой и продажей продукции, содержащей наркотики, что, в свою очередь, спровоцировало увеличение уровня преступности и зависимости.