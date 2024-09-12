Госдеп не подтвердил снятие запрета на удары по России

США не изменили позицию по использованию поставленных Украине вооружений, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Он не подтвердил в эфире CNN снятие запрета на удары вглубь России.
«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», — сказал он.
Патель заявил, что американские власти не изменили мнение по этому вопросу. Он не стал комментировать слухи о том, что США и Великобритания в ближайшее время снимут ограничения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев, чтобы обсудить военную помощь Украине. Источники газеты The Guardian сообщили, что британские власти уже приняли решение и разрешат использовать ракеты Storm Shadow для атак на территорию России.
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