Госдеп не подтвердил снятие запрета на удары по России

Патель: Госдеп не готов объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары по РФ

США не изменили позицию по использованию поставленных Украине вооружений, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Он не подтвердил в эфире CNN снятие запрета на удары вглубь России.

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», — сказал он.

Патель заявил, что американские власти не изменили мнение по этому вопросу. Он не стал комментировать слухи о том, что США и Великобритания в ближайшее время снимут ограничения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев, чтобы обсудить военную помощь Украине. Источники газеты The Guardian сообщили, что британские власти уже приняли решение и разрешат использовать ракеты Storm Shadow для атак на территорию России.