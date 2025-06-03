РИА «Новости»: голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН инициировала Россия

Генассамблея вопреки заведенного порядку утвердила председателя 80-й сессии путем голосования. На этом настояла Россия, сообщил источник РИА «Новости» .

Председателем 80-й сессии стала бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, которую поддержали представительства 167 стран. Обычно назначение на этот пост происходило аккламацией, то есть без тайного голосования. Журналисты спросили представителя ООН, причастна ли Россия к сбору мнений.

«Да, мы можем это подтвердить», — ответил он.

Кандидатура Бербок вызвала критику некоторых стран, сообщили «Известия». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что неуместно выдвигать на пост председателя ГА ООН внучку нациста, которая открыто гордится его службой. Председателем действующей 79-й сессии является Филемон Янг.