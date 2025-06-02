Бербок займет пост председателя 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Покинувшая пост министра иностранных дел Германии Анналена Бербок станет председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщило РИА «Новости» , бывший руководитель внешнеполитического ведомства победила в ходе тайного голосования.

О победе Бербок объявил председатель действующей 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг.

«Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии, — сказал он.

За кандидатуру бывшего министра иностранных дел Германии проголосовали 167 государств. Ее конкурентка, также выдвинутая ФРГ бывший генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, получила семь голосов.

Председателя Генеральной ассамблеи ООН выбирают один раз в год. Кандидатуры по очереди выдвигают страны Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна и Западной Европы.

Государства — постоянные члены Совета Безопасности организации таких прав не имеют. Председатель Генеральной ассамблеи занимается открытием пленарных заседаний, модерацией дебатов и представляет ГА ООН на международной арене. Новый пост Анналена Бербок займет в начале сентября после открытия сессии.

С критикой кандидатуры бывшего министра иностранных дел Германии на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он пояснил, что уровень образованности и профессионализма бывшего министра не соответствует новой должности.