МИД РФ счел странным выдвижение «внучки нациста» Бербок на пост главы ГА ООН
Захарова назвала неуместной кандидатуру Бербок на пост главы Генассамблеи ООН
Германия запланировала выдвинуть Анналену Бербок на пост главы Генеральной ассамблеи ООН. Этот выбор жестко раскритиковала представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
По словам дипломата, кандидатура немецкого министра иностранных дел вызывает сомнения, особенно в год 80-летия Победы.
Захарова пояснила, что Бербок открыто выражала гордость по поводу своего дедушки, который, согласно данным СМИ, служил в германских вооруженных силах в период нацизма.
Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
О том, что Анналена Бербок вскоре может стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН, ранее сообщило издание T-online. По версии этого СМИ, Федеральное правительство планирует выдвинуть ее в качестве кандидата от Германии на выборах 2025/26 года.
Ожидается, что Бербок будет избрана Генеральной Ассамблеей ООН в начале июня и приступит к своим годичным полномочиям в сентябре.
Сейчас Анналена Бербок возглавляет немецкое внешнеполитическое ведомство. После публичной ссоры Трампа и Зеленского она испугалась за Евросоюз.