Германия запланировала выдвинуть Анналену Бербок на пост главы Генеральной ассамблеи ООН. Этот выбор жестко раскритиковала представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

Захарова пояснила, что Бербок открыто выражала гордость по поводу своего дедушки, который, согласно данным СМИ, служил в германских вооруженных силах в период нацизма.

По словам дипломата, кандидатура немецкого министра иностранных дел вызывает сомнения, особенно в год 80-летия Победы.

Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.

О том, что Анналена Бербок вскоре может стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН, ранее сообщило издание T-online. По версии этого СМИ, Федеральное правительство планирует выдвинуть ее в качестве кандидата от Германии на выборах 2025/26 года.

Ожидается, что Бербок будет избрана Генеральной Ассамблеей ООН в начале июня и приступит к своим годичным полномочиям в сентябре.

Сейчас Анналена Бербок возглавляет немецкое внешнеполитическое ведомство. После публичной ссоры Трампа и Зеленского она испугалась за Евросоюз.